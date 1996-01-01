  1. Главная
Бакуменко Светлана Леовна
6.5
2

Невролог (невропатолог)

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
2 отзыва

