Бакуменко Светлана Леовна
6.5
2
Бакуменко Светлана Леовна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
