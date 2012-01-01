Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бакшаев Виктор Иванович
6.0
0
Бакшаев Виктор Иванович
Хирург
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия. Общее усовершенствование", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Букарев
Александр Владимирович
Хирург
9.2
12
Записаться
Шапкина
Анна Николаевна
Хирург
6.7
2
Записаться
Шокол
Екатерина Валерьевна
Хирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...