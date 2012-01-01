  1. Главная
Бакшаев Виктор Иванович
6.0
0

Бакшаев Виктор Иванович

Хирург
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1969 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия. Общее усовершенствование", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов

