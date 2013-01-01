Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Багирова Айнура Эльгиновна
6.0
0
Багирова Айнура Эльгиновна
Кардиолог
,
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2013-2019 гг. Владивостокский государственный медицинский университет (лечебный факультет)
2019-2021 гг. Клиническая ординатура по терапии (врач-терапевт)
Курсы повышения квалификации
2021 г. Первичная переподготовка по специальности «Кардиология»
2023г. Первичная переподготовка по специальности «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Работала врачом кардиологом отделения неотложной кардиологии с ПИТ и реанимацией КГБУЗ ВКБ №1.
В Центре Флебологии с 2024 года.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Якушина
Мария Александровна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Профпатолог
7.4
5
Записаться
Бубенец
Екатерина Леонидовна
Ревматолог
,
Терапевт
6.6
1
Записаться
Дудедро
Елена Борисовна
Гастроэнтеролог
,
Кардиолог
10
21
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...