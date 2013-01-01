  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Багирова Айнура Эльгиновна
Багирова Айнура Эльгиновна
6.0
0

Багирова Айнура Эльгиновна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2013-2019 гг. Владивостокский государственный медицинский университет (лечебный факультет)
  • 2019-2021 гг. Клиническая ординатура по терапии (врач-терапевт)
Курсы повышения квалификации
  • 2021 г. Первичная переподготовка по специальности «Кардиология»
  • 2023г. Первичная переподготовка по специальности «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работала врачом кардиологом отделения неотложной кардиологии с ПИТ и реанимацией КГБУЗ ВКБ №1.
  • В Центре Флебологии с 2024 года.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи