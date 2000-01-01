Врачи
Бажутина Елена Анатольевна
6.9
3
Бажутина Елена Анатольевна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Эндокринолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Интернатура по терапии, Городская клиническая больница №1 г. Владивостока
Курсы повышения квалификации
Профессиональное обучение по эндокринологии в Российской медицинской академии последипломного образования, г. Москва, 1995 г.
Получила СЦ по эндокринологии на базе ККБ №2, 2000, 2005, 2010 гг.
Получила СЦ по терапии на базе СПбИУВЭК г. Санкт-Петербург, 2009, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Является действительным членом Профессиональной Ассоциации врачей-эндокринологов России
С 2000 г. является экспертом по терапии-эндокринологии Главного бюро Федерального Государственного Учреждения Медико-социальной экспертизы
Опыт работы
Терапевт, Ведомственная больница «Дальприбора», 1992 - 1994 гг.
Терапевт, эндокринолог в Медицинском Центре "САНАС", с 2005 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Русская, 76
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Эндокринолог
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
Санас
пр-т Океанский, 107
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Эндокринолог
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
3 отзыва
