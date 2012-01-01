Врачи
Бажанская Ирина Петровна
6.0
0
Бажанская Ирина Петровна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Красноярский государственный медицинский институт, специальность "Лечебное дело", 1986 год окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика"
ПК "Ультразвуковое исследование сосудистой системы", г. Хабаровск, 2012 г.
ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов", г. Хабаровск, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
