Бажанская Ирина Петровна
Бажанская Ирина Петровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Красноярский государственный медицинский институт, специальность "Лечебное дело", 1986 год окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика"
  • ПК "Ультразвуковое исследование сосудистой системы", г. Хабаровск, 2012 г.
  • ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов", г. Хабаровск, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
