Бадикова Надежда Константиновна
6.4
7
Бадикова Надежда Константиновна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
Стаж 44 года
Лечение пародонта, реставрационные и эндодологические работы
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский колледж по специальности: зубной врач
Курсы повышения квалификации
Семинар "Лечение заболеваний пародонта в комплексной реабилитации стом. больных "г. Хабаровск"
Дальневосточный СТОМ.форум г. Хабаровск, мастер класс по теме: "Консервативное лечение заболеваний пародонта с применением аппарата "вектор"
Сертификация по теме: "Использование лазера в стоматологии "Секреты успешной эндодонтии", реставрационные работы системы entsply, "инновационная система реставрации зубов".
Реставрация, протезирование, шинирование зубов в комплексном лечении.
Биометрия - эстетика улыбки.
Участие в ассоциациях
Участник семинара: Лечение заболеваний пародонта в комплексной реабилитации стоматологических больных, г. Хабаровск
Участник Дальневосточного стоматологического форума, г.Хабаровск, мастер-класс по теме: «Консервативное лечение заболеваний пародонта с применением аппарата «Вектор»
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Адреналин
пер. Краснознаменный, 4
Первичный приём взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Кириллица
ул. Калинина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
