Бабушкина Елена Викторовна
6.9
3

Бабушкина Елена Викторовна

Сурдолог
Стаж 31 год
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1986-1993 гг.
  • Первичная подготовка по детским ЛОР болезням, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Оториноларингология-сурдология", 2001 г.
  • Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2006 г.
  • Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2011 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парус
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Первичный приём детей
Сурдолог
По запросу
