Бабушкина Елена Викторовна
6.9
3
Бабушкина Елена Викторовна
Сурдолог
Стаж 31 год
Принимает детей
Врач сурдолог-оториноларинголог. Проводит аудиологическое обследование: аудиометрия, тимпанометрия, импедансометрия, отоакустическая эмиссия. Подбор цифровых слуховых аппаратов.
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1986-1993 гг.
Первичная подготовка по детским ЛОР болезням, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Оториноларингология-сурдология", 2001 г.
Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2006 г.
Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2011 г.
Повышение квалификации "Сурдология-оториноларингология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Парус
пр-т Океанский, 90
Первичный приём взрослых
Сурдолог
По запросу
Первичный приём детей
Сурдолог
По запросу
3 отзыва
