  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бабодей Наталья Юрьевна
Бабодей Наталья Юрьевна
6.0
0

Бабодей Наталья Юрьевна

Педиатр, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Приморская КДБ, Владивосток, 1992, педиатр
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи