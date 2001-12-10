Бабихин Андрей Владимирович

Цикл повышения квалификации «Травматология и ортопедия», 17.09.-10.12.2001 г. Иркутский ГИУВ

Цикл повышения квалификации «Политравма: повреждения позвоночника, таза, костей конечностей (новые технологии остеосинтеза и эндопротезирования)», Всероссийский научно-практический центр имплантов с памятью формы 09.03.-16.03.2003 г. Новокузнецк

«Артроскопическая хирургия коленного сустава», 31.03.-07.05.2004 г. на базе РУДН ГКБ №31 г. Москва