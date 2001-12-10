  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бабихин Андрей Владимирович
Бабихин Андрей Владимирович
8.1
7

Бабихин Андрей Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1995 г. окончания
  • C 1995-1996 обучался в интернатуре по специальности « Травматология и ортопедия» во Владивостокском Государственном Медицинском Университете
Курсы повышения квалификации
  • Цикл повышения квалификации «Травматология и ортопедия», 17.09.-10.12.2001 г. Иркутский ГИУВ
  • Цикл повышения квалификации «Политравма: повреждения позвоночника, таза, костей конечностей (новые технологии остеосинтеза и эндопротезирования)», Всероссийский научно-практический центр имплантов с памятью формы 09.03.-16.03.2003 г. Новокузнецк
  • «Артроскопическая хирургия коленного сустава», 31.03.-07.05.2004 г. на базе РУДН ГКБ №31 г. Москва
Еще 13
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-травматолог-ортопед, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи