Бабихин Андрей Владимирович
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Основные направления в работе:
-эндопротезирование тазобедренного сустава;
-реэндопротезирование тазобедренного сустава;
-эндопротезирование коленного сустава;
-артроскопия коленного сустава (пластика передней крестообразной связки, шов мениска, резекция мениска)
Адреса и стоимость приёма
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
