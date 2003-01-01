Врачи
Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна
6.0
0
Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
