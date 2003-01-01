  1. Главная
Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна
6.0
0

Бабаева (Гуменюк) Людмила Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

