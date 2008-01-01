Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Азарова Надежда Викторовна
7.1
5
Азарова Надежда Викторовна
Нейрохирург
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Нейрохирургия ", 2008г.
Сертификат "Нейрохирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-нейрохирург,Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Нейрохирург
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ахмадиев
Руслан Нилович
Нейрохирург
7.4
7
Записаться
Толокевич
Виталий Александрович
Нейрохирург
7.9
8
Записаться
Шахназарян
Тигран Каренович
Нейрохирург
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...