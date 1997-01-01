Азарова Людмила Ивановна
Стаж 19 лет
Принимает детей
Лечение заболеваний и деформаций опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых, инъекционное лечение остеохондропатий, лечение дисплазии тазобедренных суставов, синдрома мышечной дистонии, деформации стоп и таза у детей до 1 года.
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1500 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1200 р
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
пр-т 100-летия Владивостока, 53
Консультация детей
Травматолог-ортопед
По запросу
