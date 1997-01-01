  1. Главная
Азарова Людмила Ивановна
7.5
5

Азарова Людмила Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский университет, педиатрический факультет, 1997 г. окончания
  • Окончила интернатуру по специальности «Детская хирургия», 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Травматология и ортопедия» на базе ВГМУ, 2002 - 2003 гг.
  • Сертификационный курс по специальности «Травматология и ортопедия», ТГМУ, ноябрь 2014 г.
Опыт работы
  • Детский хирург, Детская поликлиника №15 города Владивостока
  • Детский врач-ортопед, Медицинском центр «Парацельс», работает в настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
1500 р
Вторичный приём детей
Травматолог-ортопед
1200 р
Здравница
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
Ортомед
пр-т 100-летия Владивостока, 53
Консультация детей
Травматолог-ортопед
По запросу
5 отзывов

