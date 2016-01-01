  1. Главная
Айвенко Анна Андреевна
6.0
0

Айвенко Анна Андреевна

Инфекционист
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело, 2014 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
