Айвенко Анна Андреевна
6.0
0
Айвенко Анна Андреевна
Инфекционист
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Лечебное дело, 2014 г. окончания
Ординатура по специальности "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
Запись по телефону
