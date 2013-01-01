  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Айвазова Екатерина Ониковна
Айвазова Екатерина Ониковна
6.9
3

Айвазова Екатерина Ониковна

Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1981г. Азербайджанский медицинский университет (педиатрия). Ординатура
  • 2015г. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (педиатрия). Интернатура
Курсы повышения квалификации
  • 2013г. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (педиатрия).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи