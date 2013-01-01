Врачи
Айвазова Екатерина Ониковна
6.9
3
Айвазова Екатерина Ониковна
Педиатр
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1981г. Азербайджанский медицинский университет (педиатрия). Ординатура
2015г. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (педиатрия). Интернатура
Курсы повышения квалификации
2013г. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (педиатрия).
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
