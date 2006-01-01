  1. Главная
Аверина Аида Степановна
6.0
0

Аверина Аида Степановна

Хирург
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2006 г .окончания
  • Интернатура по специальности "Хирургия", ВГМУ, 2006-2007 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 4
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
