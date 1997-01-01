Врачи
Авдеев Антон Юрьевич
10
14
Авдеев Антон Юрьевич
Мануальный терапевт
,
Массажист
Стаж 32 года
Работает со взрослыми и детьми от 3-х лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Кафедра вертеброневрологии, ВГМУ, 1999 г.
Повышение квалификации, Монастырь Ват Пхо, г. Бангкок, Тайланд
Участие в ассоциациях
Член Ассоциации мануальных терапевтов, г. Владивосток
Волонтёр в Библиотеке для слепых, г. Владивосток
Опыт работы
ЧП Манус, 1992 - 1994 гг.
ДВЦББ, 1995 - 1997 гг.
ООО "Спин", 1998 - 2001 гг.
Восточная медицина, 2001 г.
Санаторий 50 лет ВЛКСМ, посёлок Шмаковка, 2002 - 2004 гг.
Частный кабинет оздоровительного массажа, 2008 г.
Адреса и стоимость приёма
Лечебный массаж
ул. Кирова, 6
14 отзывов
