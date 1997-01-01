  1. Главная
Авдеев Антон Юрьевич
Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 32 года
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Кафедра вертеброневрологии, ВГМУ, 1999 г.
  • Повышение квалификации, Монастырь Ват Пхо, г. Бангкок, Тайланд
Участие в ассоциациях
  • Член Ассоциации мануальных терапевтов, г. Владивосток
  • Волонтёр в Библиотеке для слепых, г. Владивосток
Опыт работы
  • ЧП Манус, 1992 - 1994 гг.
  • ДВЦББ, 1995 - 1997 гг.
  • ООО "Спин", 1998 - 2001 гг.
Адреса и стоимость приёма
Лечебный массаж
ул. Кирова, 6
