Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Авакян Сюзанна Самвеловна
6.0
0
Авакян Сюзанна Самвеловна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Окончила Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности стоматология в 2011 году. Присуждена квалификация врач-стоматолог
В 2013 году окончила ординатуру по специальности ортодонтия. Присуждена квалификация врач ортодонт.
Курсы повышения квалификации
Профессиональная переподготовка в 2018 году и 2025 году по специальности ортодонтия.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Кириллица
ул. Калинина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Когут
Татьяна Ивановна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог-эндодонт
7.5
5
Записаться
Ким
Эльвира Юрьевна
Стоматолог-ортодонт
6.3
1
Записаться
Елистратов
Кирилл Игоревич
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...