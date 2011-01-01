  1. Главная
Авакян Сюзанна Самвеловна
Авакян Сюзанна Самвеловна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Окончила Владивостокский Государственный медицинский университет по специальности стоматология в 2011 году. Присуждена квалификация врач-стоматолог
  • В 2013 году окончила ординатуру по специальности ортодонтия. Присуждена квалификация врач ортодонт.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка в 2018 году и 2025 году по специальности ортодонтия.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Кириллица
ул. Калинина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Мила Дент
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
По запросу
