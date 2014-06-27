Врачи
Атрощенко (Гладкова) Александра Андреевна
Атрощенко (Гладкова) Александра Андреевна
Акушер
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г. окончания
Сертификат специалиста - акушерское дело от 27.06.2014
Сертификат специалиста - акушерское дело от 15.03.2019
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
КГБУЗ «ВКРД№3» 09.2012-11.2014 младшая медицинская сестра в гинекологическом отделении.
Детская многопрофильная поликлиника ООО «Профессионал» 06.2014-03.2015 медицинская сестра.
КГБУЗ «ПКПЦ» 09.2014-02.2015 акушерка отделения патологии беременности и приёмного отделения.
КГБУЗ «ВКРД№3» 11.2014-08.2016 акушерка отделения патологии беременности.
КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №5» 09.2015-07.2018 акушерка смотрового кабинета.
КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №6» с 01.2019 года, по настоящее время акушерка смотрового кабинета.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Калинина, 78
Консультация взрослых
Акушер
