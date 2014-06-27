  1. Главная
Атрощенко (Гладкова) Александра Андреевна
6.0
0

Акушер
Стаж 12 лет

Акушер
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г. окончания
  • Сертификат специалиста - акушерское дело от 27.06.2014
  • Сертификат специалиста - акушерское дело от 15.03.2019
Опыт работы
  • КГБУЗ «ВКРД№3» 09.2012-11.2014 младшая медицинская сестра в гинекологическом отделении.
  • Детская многопрофильная поликлиника ООО «Профессионал» 06.2014-03.2015 медицинская сестра.
  • КГБУЗ «ПКПЦ» 09.2014-02.2015 акушерка отделения патологии беременности и приёмного отделения.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Калинина, 78
Консультация взрослых
Акушер
По запросу
