Атамась Ольга Владимировна
6.6
2

Кардиолог
Стаж 26 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Одесский медицинский институт им. Н.И. Пирогова, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • КПК г. Владивосток, г. Санкт-Петербург
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
2 отзыва

