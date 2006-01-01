Врачи
Астахова Анжелика Владимировна
6.0
0
Астахова Анжелика Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Ленинградский санитарно гигиенический медицинский институт, 1983-1989 гг.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач КЛД, Региональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Хабаровск, 1989-1994 гг.
Врач КЛД, 301 ОВКР, г. Хабаровск, 1994-2006 гг.
Врач КЛД, ТАФИ-диагностика, с 2006 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ТАФИ-Диагностика
ул. Садовая, 25Б
0 отзывов
