Астахова Анжелика Владимировна
6.0
0

Астахова Анжелика Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Ленинградский санитарно гигиенический медицинский институт, 1983-1989 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Опыт работы
  • Врач КЛД, Региональный центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г. Хабаровск, 1989-1994 гг.
  • Врач КЛД, 301 ОВКР, г. Хабаровск, 1994-2006 гг.
  • Врач КЛД, ТАФИ-диагностика, с 2006 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ТАФИ-Диагностика
ул. Садовая, 25Б
