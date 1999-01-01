Астахова Анастасия Юрьевна

Дальневосточный государственный медицинский университет, специальность – стоматология, г. Хабаровск, 1999 г. окончания
Интернатура в стоматологической поликлинике № 19, специальность–стоматология, г. Хабаровск, 1999-2000 гг.
Курсы повышения квалификации
Биосовместимость реставрации зубов. Восстановление длины передних зубов. Учебный центр «Комподент» автор семинара Радлинский С.В, 2003 г.
Принципы и подходы повторного эндодонтического лечения. Оснащение рабочего места при выполнении повторного лечения, автор семинара - Болячин А.В., 2007 г.
Эндодонтическая и постэндодонтическая реабилитация зубов. Непрямые реставрации. Американ Дентал Академии, КМАПО г.Санкт- Петербург, 2008 г.
Эндодонтическое лечение и адгезивная реставрация: ключи к успеху. Проф.Черутти , Италия, 2009 г.
Конференция по терапевтической стоматологии, г. Екатеринбург, 2009 г.
Ручная и машинная обработка и обтурация системы корневых каналов, Protaper, GT Rotary, Protaper. Ошибки и осложнения и лечения МТА Pro Root, г. Владивосток, автор Турбина, Учебный центр «Дента», 2009 г.
Современный подход к эстетической реставрации фронтальной и жевательной групп зубов, автор А.В.Салова, Санкт- Петербург, 2009 г.
Семинар-тренинг Платонова И.А. «Успешная консультация врача-стоматолога», 2010 г.
Сертификат по специальности стоматология терапевтическая, Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения Хабаровского края, 2014 г.
