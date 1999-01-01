  1. Главная
Астахова Анастасия Юрьевна
Астахова Анастасия Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, специальность – стоматология, г. Хабаровск, 1999 г. окончания
  • Интернатура в стоматологической поликлинике № 19, специальность–стоматология, г. Хабаровск, 1999-2000 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Биосовместимость реставрации зубов. Восстановление длины передних зубов. Учебный центр «Комподент» автор семинара Радлинский С.В, 2003 г.
  • Принципы и подходы повторного эндодонтического лечения. Оснащение рабочего места при выполнении повторного лечения, автор семинара - Болячин А.В., 2007 г.
  • Эндодонтическая и постэндодонтическая реабилитация зубов. Непрямые реставрации. Американ Дентал Академии, КМАПО г.Санкт- Петербург, 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Сона Плюс
ул. Пионерская, 1
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
6 отзывов

