Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Ашкрумова Галина Васильевна
6.0
0
Ашкрумова Галина Васильевна
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Луговая, 59А
Консультация детей
Зав. отделением
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Акопян
Акоп Вагаршакович
Уролог
,
Зав. отделением
7.2
4
Записаться
Виноградова
Марина Леонидовна
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Попова
Юлия Викторовна
Фтизиатр
,
Зав. отделением
5.1
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...