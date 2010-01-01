  1. Главная
Ашетова Елена Викторовна
6.1
2

Ашетова Елена Викторовна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Карагандинский медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
