Арвиндер Паул Сингх
6.6
2
Арвиндер Паул Сингх
Массажист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Массажист (взрослый) имеет иностранное образование врача (Индия), сертификат о прохождении курса по классическому, спортивному массажу.
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
2 отзыва
