Арвиндер Паул Сингх
6.6
2

Массажист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Массажист (взрослый) имеет иностранное образование врача (Индия), сертификат о прохождении курса по классическому, спортивному массажу.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Некрасовская, 90
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
2 отзыва

