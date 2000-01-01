  1. Главная
Артимович Александр Андреевич
8.4
8

Артимович Александр Андреевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ «Стоматологический факультет»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Генциана Плюс
Доступна онлайн запись
ул. Беляева, 2
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Эстетика
ул. Светланская, 189
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
2000 р
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
8 отзывов

Оставить отзыв

