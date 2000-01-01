  1. Главная
Артемова Татьяна Алексеевна
5.5
4

Артемова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, педиатрический факультет, 1986 г. окончания
  • Интернатура, г. Белогорск, Амурская область, 1986 - 1987 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Детская поликлиника № 12, Владивосток, 1987 – 2000 гг.
  • Детская поликлиника № 5, Владивосток, 2002 – 2012 гг.
  • Детская поликлиника № 3, г. Владивосток, с 2013 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
пер. Камский, 1/3
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
