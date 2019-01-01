Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Арсентьева Галина Михайловна
6.0
0
Арсентьева Галина Михайловна
Окулист (офтальмолог)
,
Оптометрист
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1978г — Тихоокеанский государственный медицинский университет. Лечебное дело
1987г — Тихоокеанский государственный медицинский университет. Офтальмология (ординатура)
Курсы повышения квалификации
2019г — Офтальмология (повышение квалификации) Тихоокеанский государственный медицинский университет.
2021г — Оптометрия (повышение квалификации) Институт профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России.
2022г — Офтальмология (повышение квалификации) ООО «Акнауцер»
2022г — Сложная оптическая коррекция (повышение квалификации) МАДО ООО «Димира»
2022г — Эффективный алгоритм очковой и контактной коррекции зрения ЧОУ ДПО Тихоокеанский институт дополнительного образования
2022г — Актуальные IT технологии в медицине ЦОУ ДПО «Региональная академия делового образования»
2023г — Офтальмология (индивидуальный цикл обучения) ООО «Общество офтальмологов России»
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Оптометрист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Феоктистова
Екатерина Дмитриевна
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Казанцев
Александр Данилович
Окулист (офтальмолог)
7.8
8
Записаться
Гурьева
Маринжина Марленовна
Окулист (офтальмолог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...