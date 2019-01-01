  1. Главная
Арсентьева Галина Михайловна
Арсентьева Галина Михайловна

Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • 1978г — Тихоокеанский государственный медицинский университет. Лечебное дело
  • 1987г — Тихоокеанский государственный медицинский университет. Офтальмология (ординатура)
Курсы повышения квалификации
  • 2019г — Офтальмология (повышение квалификации) Тихоокеанский государственный медицинский университет.
  • 2021г — Оптометрия (повышение квалификации) Институт профессионального образования ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России.
  • 2022г — Офтальмология (повышение квалификации) ООО «Акнауцер»
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Оптометрист
По запросу
