  3. Арсентьев Андрей Валерьевич
Арсентьев Андрей Валерьевич
10
28

Арсентьев Андрей Валерьевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • Казанский государственный медицинский университет, стоматология 1992-1995гг.
  • Самарский государственный медицинский университет, стоматология 1995-1997г.
  • Интернатура по хирургической стоматологии в 24 ИМС КТОФ г. Владивосток, 1998г
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс по разделам «Реставрация зубов» и «Окклюзионное редактирование» 5-7 июля 2004г., г. Владивосток
  • Курс профессиональной переподготовки по терапевтической стоматологии в Военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург , 2008г.
  • Курс профессиональной переподготовки по хирургической стоматологии в Военно-медицинской академии г. Санкт-Петербург, 2011г.
Участие в ассоциациях
  • Участник Общероссийского стоматологического форума с международным участием «21 век-век прогресса в стоматологии» 1-3 августа 2001г., г. Владивосток
  • Участие в семинаре «Актуальные вопросы современной стоматологии» 5-6 июля 2004г., г. Владивосток
  • Участие в семинаре доктора м.н., академика МАНЭБ В. Г. Васильева «Морфологические аспекты пародонта при препарировании зубов под металлокерамические конструкции. Особенности детского ортопедического лечения» 28 сентября 2005г., г. Владивосток
Опыт работы
  • Врач стоматолог в ВС РФ (КТОФ), 1997-2001 гг.
  • Начальник 358 ПСК, врач-стоматолог, 2001-2003 гг.
  • Гл.врач, врач стоматолог–терапевт-ортопед клиники «Амфодент», 2003-2006 гг.
Адреса и стоимость приёма
Dental-Studio
ул. Запорожская, 77
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
28 отзывов

