Аристова Александра Андреевна
6.0
0
Аристова Александра Андреевна
Анестезиолог-реаниматолог
,
Трансфузиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
"Лечебное дело", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2016 г.
Сертификат по специальности "Трансфузиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
0 отзывов
