Аристова Александра Андреевна
Аристова Александра Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог, Трансфузиолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • "Лечебное дело", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2016 г.
  • Сертификат по специальности "Трансфузиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
