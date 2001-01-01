  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Архипова Ольга Григорьевна
Архипова Ольга Григорьевна
6.0
0

Архипова Ольга Григорьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи