Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Аргишев Олег Александрович
6.5
2
Аргишев Олег Александрович
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой онкологический диспансер
ул. Русская, 59
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сарычев
Владимир Александрович
Онколог
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
7.5
5
Записаться
Птух
Евгения Яковлевна
Пластический хирург
,
Хирург
,
Онколог-маммолог
7.9
9
Записаться
Кравцов
Юрий Александрович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.5
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...