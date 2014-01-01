  1. Главная
Арефьев Вячеслав Вячеславович
Арефьев Вячеслав Вячеславович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
