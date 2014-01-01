Врачи
Арефьев Вячеслав Вячеславович
6.0
0
Арефьев Вячеслав Вячеславович
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №4
Владивосток, ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
