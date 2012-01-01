  1. Главная
Аракчеев Николай Николаевич
6.8
3

Аракчеев Николай Николаевич

Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Хирургия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
3 отзыва

