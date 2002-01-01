Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Апельсинова Анна Александровна
6.0
0
Апельсинова Анна Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Санитарно-гигиенический факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Клиническая лабораторная диагностика", 2010 г.
Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57/10
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шляхова
Татьяна Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Архипова
Ольга Григорьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Мальцева
Дарья Валерьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...