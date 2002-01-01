  1. Главная
Апельсинова Анна Александровна
Апельсинова Анна Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Образование
  • ВГМУ, Санитарно-гигиенический факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Клиническая лабораторная диагностика", 2010 г.
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика", 2013 г.
Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57/10
