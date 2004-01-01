Апанасевич Владимир Иосифович

Консультация пациентов с заболеваниями молочных желез, профилактические осмотры. Проведение консервативного лечения доброкачественных заболеваний молочных желез. Исследование гормонального статуса и обследование на онкомаркеры. Консультация перед ЭКО, пластическими операциями на молочных железах. Наблюдение после пластических и реконструктивных операций на молочных железах. Проведение пневмокистографии (для диагностики и лечения кист в молочных железах). Проведение картирования при синдроме галактореи. Проведение пункций, в том числе под контролем УЗИ. Проведение CORE-биопсии, с последующим гистологическим и иммуногистохимическим исследованием. Оперативное лечение заболеваний молочных желез, в том числе реконструктивные операции после мастэктомии. Оперативное лечение непальпируемых образований молочных желез с рентген и УЗИ разметкой. Проведение органосохраняющих операций при начальных стадиях рака молочной железы. Консультация и хирургическое лечение пациентов с гинекомастией.