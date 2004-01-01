  1. Главная
Апанасевич Владимир Иосифович
9.1
5

Апанасевич Владимир Иосифович

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1982 г. окончания
  • Клиническая ординатура кафедры "Онкология", ВГМИ, 1982 - 1984 гг.
  • Защита кандидатской диссертации "Пластические и реконструктивные операции на молочной железе", 1993 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Возглавляет Приморское отделение Российского общества онкологов-маммологов
  • Член российского общества клинической онкологии "RUSSCO"
Опыт работы
  • Ассистент (с 1994 г.), профессор (с 2004 г.) кафедры онкологии и лучевой терапии, ВГМУ
  • Заведующий Маммологическим хирургическим отделением МЧС строителей, 1993 - 1994 гг.
  • Хирург-онколог, Приморский краевой онкологический диспансер, 1984 - 1993 гг.
Еще 3
Адреса и стоимость приёма
Маммологический центр
ул. Калинина, 17В
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
По запросу
Онколог
По запросу
