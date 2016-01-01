  1. Главная
Ануфриева Елена Александровна
Ануфриева Елена Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эпидемиология (паразитология)", ВГМУ, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
