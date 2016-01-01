Врачи
Ануфриева Елена Александровна
6.0
0
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эпидемиология (паразитология)", ВГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
