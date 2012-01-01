Антонова Маргарита Валерьевна

Проводит комплексное обследование граждан, анализ результатов, оценку функциональных адаптивных резервов организма, с учетом возрастных особенностей, исследование липидного обмена, факторов риска сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, разработку индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни оздоровительных и профилактических мероприятий, осуществляет динамическое наблюдение за пациентами группы повышенного риска .

Проводит групповое обучение и индивидуальное консультирование граждан по вопросам ведения здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья, психогигиене и управлению стрессом, профилактике и коррекции поведенческих факторов риска (курения, избыточного потребления алкоголя и др.). Консультирует по вопросам правильного питания, снижения массы тела, повышения массы тела, а также в рамках программы "Вес под контролем", разрабатывает индивидуальный рацион, согласно особенностям пациента, работает с дневником питания.

