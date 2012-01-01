  1. Главная
Антонова Маргарита Валерьевна
6.0
0

Антонова Маргарита Валерьевна

Диетолог, Терапевт
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
  • Интернатура по терапии, ВГМУ, 2012-2013 гг.
  • Первичная переподготовка по диетологии, ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Медицинская помощь по отказу потребления табака и лечение курящего человека", ТГМУ, 2014 г.
  • ТУ "Медицинская помощь по отказу от потребления табака", ТГМУ, 2016 г.
  • ТУ "Профилактика хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни", ТГМУ, 2016 г.
Опыт работы
  • Врач-терапевт, КГБУЗ ВКДЦ "Городской центр здоровья для взрослых и детей", с 2013 г. по настоящее время
  • Врач-диетолог, КГБУЗ ВКДЦ "Городской центр здоровья для взрослых и детей", с 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
Владивосток, ул. Светланская, 131
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
Диетолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Диетолог
По запросу
