Антонова Диана Сергеевна
5.7
1
Антонова Диана Сергеевна
Эндокринолог
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндокринология", 2012 г.
Сертификат "Диетология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Уткинская, 7
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
