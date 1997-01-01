  1. Главная
Антипова Наталья Валентиновна
6.0
0

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Нижегородская государственная медицинская академия, Педиатрия, 1997 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1997-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

