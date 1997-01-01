Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Антипова Наталья Валентиновна
6.0
0
Антипова Наталья Валентиновна
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нижегородская государственная медицинская академия, Педиатрия, 1997 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1997-1998 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чукаева
Елена Николаевна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
7.5
5
Записаться
Караблина
Светлана Николаевна
Педиатр
,
Аллерголог-иммунолог
10
17
Записаться
Серебрянская
Наталья Николаевна
Педиатр
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...