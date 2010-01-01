Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Антипенко Лидия Дмитриевна
6.0
0
Антипенко Лидия Дмитриевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2010 г.
Сертификат "Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сливко
Елена Александровна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
9.8
13
Записаться
Щербавская
Эльвира Анатольевна
Репродуктолог (ЭКО)
,
Акушер-гинеколог
,
Главный врач
,
Врач ультразвуковой диагностики
8.6
4
Записаться
Федченко
Вера Алексеевна
Остеопат
,
Акушер-гинеколог
9.3
11
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...