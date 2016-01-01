  1. Главная
Аншаков Максим Александрович

Массажист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • КГОБУ СПО "Владивостокский базовый медицинский колледж", "Лечебное дело", 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности " Медицинский массаж", КГБПОУ "Владивостокский базовый медицинский колледж", 2016 г.
  • Сертификат по специальности "Медицинский массаж", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Массажист
