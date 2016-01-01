Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Аншаков Максим Александрович
6.0
0
Аншаков Максим Александрович
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
КГОБУ СПО "Владивостокский базовый медицинский колледж", "Лечебное дело", 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности " Медицинский массаж", КГБПОУ "Владивостокский базовый медицинский колледж", 2016 г.
Сертификат по специальности "Медицинский массаж", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Буряк
Вячеслав Андреевич
Массажист
9.0
10
Записаться
Ижко
Маргарита Антоновна
Массажист
,
Косметик-эстетист
6.0
0
Записаться
Ревякина
Ольга Александровна
Массажист
,
Клинический психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...