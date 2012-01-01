  1. Главная
Анохина Светлана Юрьевна
6.3
1

Анохина Светлана Юрьевна

Педиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1990 г.окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
