Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Анисова Татьяна Васильевна
6.0
0
Анисова Татьяна Васильевна
Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1982 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Рефлексотерапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сизикова
Светлана Валерьевна
Невролог (невропатолог)
,
Рефлексотерапевт
,
Отоневролог
6.5
3
Записаться
Че Вон Гук
Александр Евгеньевич
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
Двойнишникова
Ирина Николаевна
Рефлексотерапевт
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...