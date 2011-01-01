  1. Главная
Анисимова Татьяна Викторовна
6.0
0

Анисимова Татьяна Викторовна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Кардиология", 2011 г.
  • Сертификат "Кардиология", 2012 г.
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/3
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
