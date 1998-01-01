Анисимов Петр Владимирович
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Лечение и диагностика воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций, передающихся половым путем, диагностика и лечение климактерического синдрома, заболеваний шейки матки, различных видов бесплодия и др.
Манипуляции и операции: расширенная видеокольпоскопия, проведение биопсии, конизация шейки матки, коагуляция папиллом, кондилом, радиоволновое лечение аппаратом «Сургитрон», малые гинекологические операции и миниинвазивные оперативные вмешательства и др.
Консультация по вопросам оперативного лечения гинекологических заболеваний, подготовка женщин к операциям
Манипуляции и операции: расширенная видеокольпоскопия, проведение биопсии, конизация шейки матки, коагуляция папиллом, кондилом, радиоволновое лечение аппаратом «Сургитрон», малые гинекологические операции и миниинвазивные оперативные вмешательства и др.
Консультация по вопросам оперативного лечения гинекологических заболеваний, подготовка женщин к операциям
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Загрузка комментариев...