Анисимов Петр Владимирович
Анисимов Петр Владимирович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
  • Ординатура ВГМУ, «Акушерство и гинекология», 2000 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, «Эндоскопия», 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Избранные вопросы акушерства и гинекологии», 2015 г.
  • ЧУДПО "ИПиПКСЗ", сертификат "Акушерство и гинекология", 2020 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
