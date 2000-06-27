  1. Главная
Аникина Виталия Александровна
6.0
0

Аникина Виталия Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ Диплом ДВС № 0103997 рег.№ 5 от 27.06.2000г «Лечебное дело»
  • Интернатура ВГМУ удост.№ 501 от 18.04.2001 «Неврология»
  • ГБОУ ВПО ВГМУ Диплом ПП- № 978444 рег.№ 3374 от 2007г. ПП «Ультразвуковая диагностика»
Курсы повышения квалификации
  • Аккредитация от 14.12.2020 "Ультразвуковая диагностика" до 14.12.2025г
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
