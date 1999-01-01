Аникина Ольга Леонидовна

На счету более 10-ти научных работ на базе кафедры, более 15-ти специализаций и курсов повышения квалификации. Ведущие направления деятельности: динамическое наблюдение здоровых детей, лечение широкого спектра соматических заболеваний. Лечение различных инфекционных заболеваний, гепатология (острые и хронические вирусные гепатиты и др. заболевания печени). Услуга семейного врача (наблюдение детей и взрослых). Но самое главное - это уже не одна сотня здоровых маленьких пациентов!