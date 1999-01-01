  1. Главная
Аникина Ольга Леонидовна
7.1
4

Педиатр
Стаж 40 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 1985 г. окончания
  • Очная ординатура и аспирантура на базе кафедры Детских Инфекционных Болезней, ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Доцент кафедры Детских инфекционных болезней, ВГМУ, с 1999 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

