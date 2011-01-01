  1. Главная
Аникеева Ирина Александровна

Фтизиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Спиридонова, 15
Первичный приём детей
Фтизиатр
По запросу
