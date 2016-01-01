  1. Главная
Ангальт Екатерина Владимировна
6.6
6

Ангальт Екатерина Владимировна

Терапевт
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
