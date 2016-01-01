Врачи
Владивостока
Ангальт Екатерина Владимировна
6.6
6
Ангальт Екатерина Владимировна
Терапевт
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
6 отзывов
Запись по телефону
