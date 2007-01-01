Андрюшка Евгения Альбертовна
Стаж 14 лет
Принимает детей
Психолог клинический, семейный. Имеется психологический коррекционный опыт работы с представителями малых этнических групп (дети и взрослые) Проводит: консультации родителей по проф.ориентированию ребенка, психологическую социальную адаптацию пациентов аутистического спектра, нейропсихологическую диагностику, патопсихологическую диагностику детей и взрослых
Адреса и стоимость приёма
ул. Комсомольская, 25Б
Консультация взрослых
Клинический психолог
По запросу
Консультация детей
Клинический психолог
По запросу
