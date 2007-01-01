Андрюшка Евгения Альбертовна

  1. Главная
Клинический психолог
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, клиническая психология, 2007-2010
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Психофизиология профессиональной деятельности», апециализация — «Аппаратно-програмный психодиагностический комплекс .МУЛЬТИПСИХОМЕТР» Военно-медицинская академия г. Санкт-Петербург 2015 г.
  • Международная Академия Позитивной Психотерапии «Актуальный и базовый конфликт, позитивный и транскультуральный подход, семейные концепции»
Участие в ассоциациях
  • Участник в Международных научно-практических конференций ТГМУ Министерства здравоохранения РФ
  • Участник научно-образовательной конференции Всероссийского Форума Экспертов «Академия боли плюс» по проблемам диагностики, лечения болевых синдромов и методам обследования и реабилитации пациентов с головокружением.
Опыт работы
  • Нейропсихолог. Центр нейропсихологии «Рацио» (октябрь 2017 — по наст. время)
Адреса и стоимость приёма
Рацио
ул. Комсомольская, 25Б
Консультация взрослых
Клинический психолог
По запросу
Консультация детей
Клинический психолог
По запросу
